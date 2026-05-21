Pedaliamo il futuro | Bimbimbici e Bicincittà insieme per una giornata di giochi e sport per tutti

Domenica 24 maggio è la giornata dedicata alla comunità e alla sostenibilità con "Bimbimbici", l'evento che unisce famiglie e cittadini con una pedalata collettiva tra centro storico, aree verdi e porto, accompagnata da giochi, attività per bambini e momenti di socialità. L’evento, aperto a tutti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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