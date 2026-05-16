Giochi laboratori e una pedalata di quartiere | a Perugia arriva Bimbimbici

Da perugiatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio a Perugia si svolge “Bimbimbici”, un evento organizzato da FIAB-Perugia Pedala. La giornata prevede giochi e laboratori dedicati ai bambini, oltre a una pedalata di quartiere rivolta alle famiglie. La manifestazione punta a coinvolgere le persone di tutte le età in un’attività all’aperto, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. Le iniziative si svolgono in diverse aree della città e si rivolgono principalmente alle famiglie e ai più piccoli.

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Una giornata all’insegna del divertimento in sella alla bici. Domenica 17 maggio a Perugia è in programma “Bimbimbici”, manifestazione organizzata da FIAB-Perugia Pedala. L’evento, promosso a livello nazionale da FIAB Italia, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, è giunto alla sua. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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