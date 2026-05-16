A Grosseto e Castiglione si svolge un evento dedicato alla mobilità sostenibile e alla solidarietà, promosso da Uisp e Fiab. Le due città si preparano ad accogliere cittadini di tutte le età per partecipare a Bicincittà e Bimbimbici, manifestazioni che invitano a spostarsi in bicicletta. L’evento si svolge in concomitanza e rappresenta un momento di aggregazione e sensibilizzazione sulla mobilità ecologica. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire a una causa solidale attraverso l’attiva partecipazione.

La città torna a colorarsi per una nuova edizione di Bicincittà e Bimbimbici, unendo le forze di Uisp e Fiab in un unico grande evento di solidarietà. Anche quest’anno la manifestazione si lega al Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, giunto alla sua quinta tappa toscana consecutiva nel capoluogo maremmano per sensibilizzare sulla qualità della vita dei piccoli pazienti inguaribili. Il ritrovo è fissato per le 14.30 agli impianti sportivi di viale Europa 161, da dove alle 15.30 partirà una "strapedalata" adatta a ogni generazione. Il percorso si snoderà tra il Parco del Diversivo e il Parco dell’Ombrone, offrendo ai partecipanti un pomeriggio immerso nel verde che proporrà la merenda offerta da Conad e culminerà con l’estrazione finale di premi e gadget alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bicincittà e Bimbimbici. A Grosseto e Castiglione l’evento per solidarietà

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