Francesco Totti ha condiviso su Instagram un video in cui parla dell'esperienza della figlia Chanel a Pechino Express. Nel commentare la vittoria della ragazza, l'ex calciatore ha detto che la performance di Chanel lo ha colpito e che si è dimostrata più forte di quanto si aspettasse. La ragazza ha partecipato alla trasmissione, e il capitano della squadra di calcio ha espresso il suo orgoglio per il risultato ottenuto.

Chanel Totti orgoglio di papà Francesco. Sul suo profilo Instagram il capitano giallorosso pubblica un video in cui parla dell’esperienza della figlia a Pechino Express. “Amore di papà” è la frase che accompagna la pubblicazione. Totti dichiara di aver compreso il valore del reality proprio guardando la figlia all’opera: “È stata più forte di quanto credessi – commenta – sono contento non per la vittoria in sé (che metti da parte), ma per la vittoria, la risonanza che ha avuto per la gente. Sono felice per lei”. Totti è fiero del riscontro positivo che Chanel ha avuto mettendo d’accordo tutti: “Il suo modo è questo. È simpatico, è goliardico. È Chanel come la conosco io, perciò ha dimostrato quello che è davvero a tante persone che non pensavano potesse essere così”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pechino Express, Francesco Totti commenta la vittoria di Chanel: “Mi ha colpito. È stata più forte di quanto credessi”

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CHANEL TOTTI ROMPE IL SILENZIO: NON È STATO FACILE

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