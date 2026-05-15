Le dediche di Totti e Blasi per Chanel dopo la vittoria a Pechino Express
Dopo aver vinto a Pechino Express, Totti e Ilary hanno condiviso sui loro canali social dediche dedicate a Chanel. Le pubblicazioni sono state pubblicate su Instagram e hanno attirato l’attenzione dei follower. Le foto mostrano momenti della trasmissione e messaggi di affetto rivolti alla ragazza. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla vittoria o alle dediche, che vengono riportate esclusivamente attraverso i post pubblicati sui profili personali dei partecipanti.
Totti e Ilary trasformano Instagram in una tribuna d’amore per Chanel dopo la vittoria a Pechino Express. Certe famiglie litigano in privato. Altre si mandano frecciatine sui social. Poi esistono famiglie come quella di Francesco Totti e Ilary Blasi: capaci di trasformare Instagram in un posto stranamente umano proprio quando nessuno se lo aspetta. La finale di Pechino Express è appena finita. Le luci si abbassano, i coriandoli cadono lenti e Chanel — stanca, spettinata, felicissima — alza le braccia al cielo dopo una corsa lunga migliaia di chilometri e probabilmente qualche milione di crisi di nervi. Ma il vero spettacolo, per una volta, inizia dopo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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