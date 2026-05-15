Le dediche di Totti e Blasi per Chanel dopo la vittoria a Pechino Express

Dopo aver vinto a Pechino Express, Totti e Ilary hanno condiviso sui loro canali social dediche dedicate a Chanel. Le pubblicazioni sono state pubblicate su Instagram e hanno attirato l’attenzione dei follower. Le foto mostrano momenti della trasmissione e messaggi di affetto rivolti alla ragazza. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla vittoria o alle dediche, che vengono riportate esclusivamente attraverso i post pubblicati sui profili personali dei partecipanti.

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