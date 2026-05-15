Francesco Totti celebra la vittoria della figlia Chanel a Pechino Express | Sono fiero di te

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Totti ha condiviso su Instagram una foto con sua figlia Chanel, congratulandosi con lei per la vittoria a Pechino Express 2026 insieme a Filippo Laurino. La coppia ha trionfato nella trasmissione e il commento del ex calciatore si è concentrato sulla sua soddisfazione personale. La foto mostra il momento di celebrazione e il legame tra padre e figlia, mentre il commento sottolinea l’orgoglio per il risultato ottenuto. La vittoria è stata annunciata ufficialmente dalla produzione del programma.

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Chanel Totti e Filippo Laurino sono i vincitori di Pechino Express 2026. A commentare la vittoria anche Francesco Totti che su Instagram ha condiviso una foto con la figlia dicendosi fiero di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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