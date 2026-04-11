Mentre Nico Bartalini prosegue nel lavoro per sostenere la sua candidatura, Fabrizio Nepi è ancora un’opzione sul tavolo, l’area riformista vara un documento intitolato “Prima i progetti, poi i nomi“, arriva un’altra candidatura per il congresso provinciale Pd. Come era prevedibile, i sottoscrittori del documento ’Radici nel futuro’ (tra gli altri Fabio Ceccherini, Massimo Bernazzi, Guido Leoncini, Luigi Dallai) non si sono limitati a una dichiarazione d’intenti, ma sostengono un nome per la segreteria provinciale: si tratta di Giacomo Bassi, già sindaco di San Gimignano per due mandati, impegnato nel volontariato e attuale governatore della Misericordia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso il congresso Pd ’Radici nel futuro’. L’ex sindaco Bassi candidato segretario

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Il Pd verso il congresso. Tra scorie e clima teso. Neo segretario: i nomiNessun spargimento di sangue ma un clima particolarmente teso ha avvolto ieri l’assemblea regionale del Pd. Tutt’altro che smaltite le scorie (pesanti) dopo il voto regionale dello scorso ottobre che ... lanazione.it

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48' | Grandissima occasione per il Pisa, con Hojholt lanciato verso la porta dopo una disattenzione della Roma. Svilar esce coi tempi giusti e ipnotizza il centrocampista, che gli calcia addosso #RomaPisa 2-0 #ASRoma x.com