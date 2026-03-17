Petracca | Con il nuovo Segretario Alaia nuova fase per il Pd

L’Assemblea provinciale del Partito Democratico di Irpinia si è riunita con la presenza del segretario regionale, e ha eletto il nuovo segretario, la presidente, la commissione di garanzia e la direzione provinciale. Tra i partecipanti, anche il nuovo segretario regionale. La riunione ha segnato il passaggio a una fase diversa per il partito locale. Petracca ha commentato i cambiamenti annunciando una nuova fase per il Pd.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Assemblea provinciale del P artito Democratico d’Irpinia, alla presenza del segretario regionale Piero De Luca, ha eletto il nuovo segretario provinciale, la nuova presidente provinciale, la nuova commissione di garanzia, la nuova direzione provinciale. (CLICCA E LEGGI QUI) L’analisi del consigliere regionale irpino Maurizio Petracca e capogruppo Pd in Consiglio regionale: “Un momento politicamente importante. E che rappresenta l’avvio di una fase nuova per il nostro partito che è chiamato di qui a breve a scadenze di assoluto rilievo. Non posso non ringraziare Nello Pizza che oggi termina il suo mandato da segretario provinciale del Pd. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Petracca: “Con il nuovo Segretario Alaia nuova fase per il Pd” Articoli correlati Pd, Alaia Segretario. De Luca jr: “Ora unità per riprenderci il Comune”Tempo di lettura: 3 minutiIl Partito Democratico irpino ha un nuovo segretario provinciale: l’assemblea ha eletto Marco Santo Alaia, al termine di... Il Pd avvia nuova fase del dialogo con cittadini: ascolto diffuso in programma per rilanciare confronto politicoIl 22 febbraio alle ore 10 in punto, sotto il cielo grigio di febbraio ma con il sole che filtra tra le nuvole, piazza del mercato di Salvaterra, a... Contenuti utili per approfondire Segretario Alaia Discussioni sull' argomento Discutere fa bene, ma c’è un solo Pd. Buonopane? Si renda riconoscibile; Assemblea Provinciale PD Irpinia: elezioni interne e strategie future; Avellino: Casa Riformista si incontra con il PD per la strategia del Centro-Sinistra; Pd Alaia Segretario De Luca jr | Ora unità per riprenderci il Comune. Petracca, Alaia, Petitto, Zecchino: i nuovi consiglieri regionaliLe elezioni regionali in provincia di Avellino modificano la geografia della rappresentanza in consiglio regionale almeno secondo una prima uifficiosa ripartizione dei seggi. Eletti Petracca (Pd) e ... ilmattino.it LabTv. . Il Pd provinciale irpino ha un nuovo segretario: è Marco Santo Alaia. L'elezione durante il congresso unitario celebrato al Viva Hotel di Avellino. Primo obiettivo creare una sincera coesione interna dopo i recenti contrasti registrati - facebook.com facebook