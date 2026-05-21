Paura a Napoli un terremoto di magnitudo 4.4 scuote i Campi Flegrei

A Napoli, all’alba, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei. L’epicentro è stato localizzato in questa zona, causando scuotimenti nella città e nelle aree circostanti. Al momento, non ci sono notizie di danni gravi o di feriti, ma l’evento ha provocato paura tra la popolazione. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato controlli nelle zone interessate dall’evento sismico.

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