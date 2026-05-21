Paura a Napoli un terremoto di magnitudo 4.4 scuote i Campi Flegrei
A Napoli, all’alba, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei. L’epicentro è stato localizzato in questa zona, causando scuotimenti nella città e nelle aree circostanti. Al momento, non ci sono notizie di danni gravi o di feriti, ma l’evento ha provocato paura tra la popolazione. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato controlli nelle zone interessate dall’evento sismico.
Brutto risveglio a Napoli a causa di un terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro nei Campi Flegrei, verificatosi all’alba. La scossa è tra le più forti registrate da quando il bradisismo è tornato a intensificarsi nell’area ed è stata avvertita distintamente in tutta la provincia partenopea. Secondo quanto accertato dagli esperti, il sisma è stato registrato a una profondità di 3 chilometri. Per intensità e durata ha ricordato quello del 30 giugno dello scorso anno, il più violento degli ultimi quarant’anni, quando si raggiunse la magnitudo 4.6. Come si legge nel comunicato del Dipartimento della Protezione Civile, “la scossa è stata avvertita dalla popolazione e sono in corso le verifiche su eventuali danni”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Un terremoto di magnitudo minore 2.8 ha colpito vicino a Pozzuoli, Napoli, Campania, Italia oggi, 1
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