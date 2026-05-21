Campi Flegrei forte scossa di terremoto all’alba | paura a Napoli magnitudo 4.4

All’alba una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, svegliando migliaia di persone nel territorio e in buona parte della provincia di Napoli. L’evento sismico è stato avvertito chiaramente dai residenti, generando timori e preoccupazioni per possibili conseguenze. Non sono stati riportati danni significativi o feriti nelle prime ore successive alla scossa. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato verifiche sulla stabilità degli edifici e sulla sicurezza della zona.

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