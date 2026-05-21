Campi Flegrei forte scossa di terremoto all’alba | paura a Napoli magnitudo 4.4

Da laprimapagina.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei, svegliando migliaia di persone nel territorio e in buona parte della provincia di Napoli. L’evento sismico è stato avvertito chiaramente dai residenti, generando timori e preoccupazioni per possibili conseguenze. Non sono stati riportati danni significativi o feriti nelle prime ore successive alla scossa. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato verifiche sulla stabilità degli edifici e sulla sicurezza della zona.

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Una forte scossa di terremoto ha svegliato all’alba migliaia di persone nell’ area dei Campi Flegrei e in gran parte del Napoletano. Il sisma, registrato alle 5.51, ha avuto una magnitudo di 4.4 ed è stato distintamente avvertito anche nel centro di Napoli, generando momenti di paura tra la popolazione. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa si è verificata a una profondità di circa 3 chilometri, un elemento che ha contribuito a rendere il terremoto particolarmente percepibile in superficie. L’epicentro è stato localizzato nell’area dei Campi Flegrei, da tempo interessata dal fenomeno del bradisismo, tornato negli ultimi anni a manifestarsi con crescente frequenza e intensità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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