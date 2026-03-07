Sinner passeggia a Indian Wells gli bastano 62 minuti per vincere | Sto bene ma devo migliorare
Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria netta nel suo primo match al torneo di Indian Wells, con un punteggio di 6-1 6-1 contro Svrcina. La partita è durata appena 62 minuti, e l'italiano ha dichiarato di sentirsi bene, anche se riconosce la necessità di migliorare. Ora affronterà nel prossimo turno il canadese Denis Shapovalov.
Jannik Sinner inizia con un successo per 6-1 6-1 al torneo di Indian Wells. L'italiano passeggia con Svrcina e sfiderà nel terzo turno il canadese Denis Shapovalov. 🔗 Leggi su Fanpage.it
