Ospite del podcast The Rest Is Entertainment, il musicista britannico, 83 anni, ha spiegato il motivo per cui rifiuta di farsi fotografare con i fan. Una decisione che, racconta, nasce da un’esigenza molto personale: preservare una certa idea di normalità, anche dopo una vita vissuta sotto i riflettori. Quando qualcuno gli chiede uno scatto, Paul McCartney risponde: «Mi dispiace, non faccio foto», ha spiegato, e ha aggiunto che oggi una scelta del genere viene spesso percepita come controcorrente, se non provocatoria. Ma per lui il punto è un altro: non vuole trasformarsi in una versione «pubblica» di sé stesso così ingombrante da oscurare la persona. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paul McCartney: «Quando i fan mi chiedono una foto dico di no. Non voglio sentirmi come una scimmia da esibire sulla spiaggia di Saint-Tropez»

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