Paul McCartney ha dichiarato di non voler scattare selfie con i fan, affermando di non desiderare di sentirsi come una scimmia ammaestrata. La sua posizione su questo tema risale almeno al 2021, quando aveva già espresso chiaramente le sue opinioni sul rapporto con i seguaci e sulle richieste che riceveva, spesso considerate troppo invasive. La scelta di non partecipare a selfie è stata comunicata pubblicamente e rientra nella sua volontà di mantenere un certo limite tra la sua vita privata e le interazioni con il pubblico.

Già nel 2021, Paul McCartney si era espresso con chiarezza riguardo al proprio rapporto con i fan e, in particolare, alle loro richieste, talvolta troppo invadenti. «Non firmerò più autografi e non farò più foto con le persone. Non sarebbe meglio parlare e scambiarci storie?», aveva dichiarato. «Sapete tutti come mi chiamo e chi sono, che senso ha scrivere il mio nome su un pezzo di carta o sul retro di una ricevuta qualsiasi?». In merito alle fotografie aveva aggiunto: «Di solito è un’immagine scadente con un brutto sfondo e la mia faccia un po’ triste». Di recente, Macca ha confermato la propria posizione. Nel corso di un episodio del... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney è contrario ai selfie con i fan: «Non voglio sentirmi come una scimmia ammaestrata»

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