Una vittima di Epstein | Mi mandò a Saint Tropez sullo yacht di Mohamed Al Fayed

Una donna ha raccontato di essere stata inviata da Epstein a Saint Tropez a bordo dello yacht di Mohamed Al Fayed, dove avrebbe subito abusi. La testimonianza, riportata dal Sunday Times, accusa Al Fayed di aver molestato la ragazza durante il soggiorno. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di accuse e denunce riguardanti Epstein e le sue relazioni con persone di rilievo.

Secondo quanto riferisce il Sunday Times Mohamed Al Fayed avrebbe abusato di una ragazza inviatagli da Epstein sul suo yacht. La donna, indicata con lo pseudonimo Natalie, ha affermato di essere stata presa di mira dal pedofilo americano all'età di 17 anni prima di essere "mandata" due anni dopo, nel 1997, al proprietario di Harrods. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez: “Vicino agli animali che l’hanno salvata”Brigitte Bardot verrà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez, lo ha annunciato l'amica giornalista Wendy Bouchard. Chiara Balistreri, ridotta la pena al suo ex che la mandò in ospedale: “Questo paese mi fa schifo”Chiara Balistreri commenta la sentenza d'appello per il suo ex – 5 anni e 9 mesi, sei mesi in meno rispetto al primo grado: "Quanto fa schifo questo... Contenuti utili per approfondire Saint Tropez Discussioni sull' argomento Il racconto di una vittima di Epstein, dai viaggi sullo yacht di un riccone alle violenze; Presunta vittima di Epstein al Times: Organizzò traffico sessuale con Mohamed Al Fayed; Epstein mi mandò sullo yacht di Al Fayed. Una delle vittime di Epstein al Times: «Venni spedita a Saint a Saint Tropez sullo yacht di Mohamed Al Fayed»L'ex proprietario di Harrods sarebbe tra gli uomini cui il finanziere pedofilo mandava le sue giovani vittime. Mohamed Al Fayed, morto nel 2023 a 94 anni, era sospettato da Scotland Yard di aver moles ... msn.com Una delle vittime di Epstein al Times: «Venni spedita a Saint Tropez sullo yacht di Mohamed Al Fayed» x.com Le riprese del quarto capitolo della saga approdano in Costa Azzurra, in un albergo storico vista Saint-Tropez. - facebook.com facebook