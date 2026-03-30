Paul McCartney sta preparando un tour in Europa, con i fan italiani che attendono notizie. Nel 2020, il musicista avrebbe dovuto esibirsi a Napoli e a Lucca, ma gli eventi furono cancellati a causa della pandemia. Ora, si ipotizza che possa annunciare nuove date per le stesse città. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata in merito.

Nel 2020, Paul McCartney avrebbe dovuto esibirsi a Napoli, in Piazza del Plebiscito, e al Lucca Summer Festival, ma il cantautore britannico fu costretto a cancellare i due concerti a causa della pandemia. Le due date, purtroppo, non vennero mai recuperate; un dolore, per i fan che avevano in tasca il biglietto (tra i quali anche l’autrice di questo articolo, ndr.), mai del tutto elaborato e superato. Ora, però, l’ Italia potrebbe avere un’altra chance. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, l’ex Beatle sarebbe sul punto di annunciare una tournée in Europa che, si spera, potrebbe far tappa anche nel nostro Paese, snobbato durante il Got Back Tour, conclusosi negli Stati Uniti l o scorso novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney sarebbe sul punto di annunciare un tour in Europa (e i fan italiani incrociano l’incrociabile)

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