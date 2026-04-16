Durante un viaggio nella giungla indonesiana, un fotografo britannico ha immortalato una scena insolita con un gruppo di macachi neri crestati. Le scimmie, nervose e diffidenti, si sono avvicinate all’obiettivo, e una delle scimmie ha scattato un selfie con lo smartphone del fotografo. L’immagine, diventata virale, ha suscitato discussioni legali sulla proprietà delle foto scattate dagli animali e sul loro ruolo nel copyright.

Durante un viaggio nella giungla indonesiana, il fotografo britannico David Slater si mise a seguire un gruppo di cinopitechi o macachi neri crestati, delle scimmie in via di estinzione particolarmente fotogenica: voleva delle immagini, ma gli animali erano nervosi e diffidenti. Così Slater ebbe un’idea: posizionò la sua fotocamera su un treppiede con l’autofocus attivato e il flash, permettendo ai macachi di ispezionarla liberamente. Come sperato, le scimmie iniziarono a giocare con l’attrezzatura. Poi una di loro allungò la zampa e premette il pulsante dell’otturatore mentre fissava direttamente l’obiettivo. Il risultato fu un selfie scattato da una scimmia, con un sorriso a trentadue denti che avrebbe involontariamente risposto a una domanda fondamentale al centro della tecnologia moderna.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il selfie della scimmia che “batte” l’AI: perché sta facendo impazzire il web

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