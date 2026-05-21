Patty Pravo 4 Lp in edizione limitata e numerata in uscita il 12 giugno

Dal 20 maggio sono aperti i preordini di quattro nuovi dischi di Patty Pravo, disponibili in edizione limitata e numerata. Le versioni saranno su vinile trasparente naturale e saranno in vendita dal 12 giugno. La cantante italiana ha pubblicato questa serie di album in formato vinile, che si possono prenotare attraverso vari negozi online. Questi dischi rappresentano una novità per i fan, che potranno acquistarli in una versione speciale e numerata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

MILANO – Sono disponibili dal 20 maggio i preordini di quattro dischi di Patty Pravo, in edizione limitata e numerata, su vinile trasparente naturale. “Cerchi”, riproposto per la prima volta a 44 anni dalla sua uscita originale, insieme ai tre lavori appartenenti alla storica trilogia Philips: “Di vero in fondo”, “Per aver visto un uomo piangere e soffrire Dio si trasformò in musica e poesia” e “Sì. incoerenza”. Originariamente pubblicato nel 1982, “Cerchi” torna finalmente disponibile dopo decenni di assenza dal mercato fisico e sarà pubblicato anche in digitale. Registrato a San Francisco con la produzione di David Kahne, il disco rappresenta una fase di rinnovamento artistico per Patty Pravo, grazie a un sound che intreccia elettronica, rock e suggestioni new wave californiane. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Patty Pravo, 4 Lp in edizione limitata e numerata in uscita il 12 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Patty Pravo - Ti lascio una canzone (Official Audio) Sullo stesso argomento Verissimo: Patty Pravo, Elettra e Renga dominano il weekendIl palinsesto di Canale 5 si prepara a ospitare un doppio appuntamento di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che coprirà l’intero weekend tra... Patty Pravo in concerto a FirenzeCon l'uscita del nuovo album “Opera”, Patty Pravo sfugge ancora una volta alle definizioni, va oltre le categorie. Sono disponibili i preordini di quattro dischi di Patty Pravo, in edizione limitata e numerata, su vinile trasparente naturale #PattyPravo #Album #Vinile x.com Patty Pravo, 4 LP in edizione limitata e numerataSono disponibili da ieri i preordini di quattro dischi di Patty Pravo, in edizione limitata e numerata, su vinile trasparente naturale.Cerchi, ... cronacamilano.it