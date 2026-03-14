Verissimo | Patty Pravo Elettra e Renga dominano il weekend

Il weekend di marzo 2026 su Canale 5 sarà dedicato a due puntate di Verissimo condotte da Silvia Toffanin. Patty Pravo, Elettra e Renga saranno i protagonisti di questa programmazione speciale, che coprirà sia la serata di sabato che quella di domenica, offrendo un approfondimento sulle loro storie e carriera. La trasmissione andrà in onda nei due giorni consecutivi, coprendo l’intero fine settimana.

Il palinsesto di Canale 5 si prepara a ospitare un doppio appuntamento di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che coprirà l’intero weekend tra sabato 14 e domenica 15 marzo 2026. Il programma darà spazio a storie personali, aggiornamenti su casi giudiziari e, in particolare, all’eco persistente del Festival di Sanremo con Patty Pravo, Elettra Lamborghini e Francesco Renga. L’edizione di sabato vedrà la partecipazione dell’ex tennista Camila Giorgi insieme al marito Andreas Pasutti per parlare della nuova fase della sua vita segnata dalla gravidanza e dal matrimonio. La domenica sarà dedicata anche alla memoria di Enrica Bonaccorti, scomparsa di recente, riproponendo una sua intervista storica rilasciata nel gennaio dello stesso anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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