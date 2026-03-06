Patty Pravo in concerto a Firenze

Patty Pravo si esibirà in concerto a Firenze, presentando dal vivo il suo nuovo album intitolato “Opera”. La cantante, nota per la capacità di superare i confini tradizionali della musica, porta sul palco una scaletta che include brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico. L’evento si terrà nella città toscana, attirando fan e appassionati di musica dal vivo.

Con l'uscita del nuovo album “Opera”, Patty Pravo sfugge ancora una volta alle definizioni, va oltre le categorie. Come le grandi firme del cinema d’autore moderno, riflette e mostra tutti i dilemmi legati al sogno e all’esistenzialismo. È libera dalle convenzioni del mercato, dai click e dai like, dallo streaming a ogni costo. Che cos’altro potremmo chiedere a un’interprete che per sua stessa ammissione ha provato tutto, ed è stata tutto e il suo contrario? Che sia sé stessa, senza mediazioni. Patty Pravo offre ancora un’immagine di donna che continua a chiedersi che cosa sia Arte in modo unico e originale, capace di essere leggera e cupa, profonda e sbarazzina come sessant’anni fa al suo debutto con “Ragazzo Triste”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

PATTY PRAVO in concerto: MILAZZO (ME) 05/09/2025

