Patto Avanti | dubbi su appalti stradali e affari Orvietana

In un contesto di indagini sugli appalti pubblici, si sono sollevate domande riguardo alla scelta di assegnare un contratto sotto la soglia dei 150.000 euro. Si indaga anche sul collegamento tra le trattative per l’affidamento di un’azienda di trasporto locale e i lavori relativi a una strada provinciale. La questione riguarda modalità di affidamento e possibili intrecci tra le diverse operazioni di gestione degli appalti.

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? Domande chiave Perché l'appalto è stato assegnato proprio sotto la soglia dei 150.000 euro?. Come si intrecciano le trattative per l'Orvietana con i lavori sulla provinciale?. Chi ha deciso di dividere il progetto da 1,5 milioni in lotti?. Quali prove servono per escludere un conflitto tra Bandecchi e Biagioli?.? In Breve Affidamento diretto al Gruppo Biagioli S.r.l. per 137.362 euro sulla strada provinciale Bagnorese.. Fabbisogno totale per la messa in sicurezza della via stimato in 1,5 milioni di euro.. Soglia dei 150.000 euro utilizzata per evitare procedure di gara più complesse.. Patto Avanti interroga la Provincia di Terni sulla gestione della strada Terni-Bagnoreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Patto Avanti: dubbi su appalti stradali e affari Orvietana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Appalti stradali da 25 milioni: la DDA indaga su possibili trucchetti? Cosa scoprirai Chi sono gli intermediari usati per manipolare le gare d'appalto? Come hanno influenzato i clan l'assegnazione dei 25 milioni? Quali... Appalti Regione Puglia, Lettori: "Passi in avanti su salario minimo e monte ore"BRINDISI - «L’audizione di oggi in Commissione ha segnato un punto di svolta importante per la tutela dei lavoratori impegnati nei servizi di... Il problema non è se i centri in Albania andranno avanti fino al 2030, ma se funzioneranno ALMENO fino a quella data. x.com/i/status/20542… Qui anticipazioni per info? x.com Patto Avanti e Lega a muso duro l’uno contro l’altraTERNI Il Tar boccia Bandecchi su tutta la linea. Ripristinata la legittimità contro l’arroganza istituzionale, così il Patto Avanti Umbria. La sentenza del Tar – continua il centrosinistra – mette ... lanazione.it Patto Avanti, 'il Tar boccia Bandecchi su tutta la linea'La sentenza numero 125/2026 del Tar dell'Umbria mette definitivamente la parola fine a una delle pagine più conflittuali e amministrativamente opache della gestione Bandecchi. Il Tribunale ... ansa.it