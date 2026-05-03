Appalti stradali da 25 milioni | la DDA indaga su possibili trucchetti

La Direzione Distrittuale Antimafia sta conducendo un'indagine sui lavori stradali per un importo di 25 milioni di euro. L'inchiesta si concentra sui presunti tentativi di frode nelle gare d'appalto e sui ruoli di alcuni intermediari coinvolti. Si stanno verificando eventuali influenze da parte di gruppi criminali nell'assegnazione dei contratti e nelle procedure di aggiudicazione. Al momento, sono in corso verifiche su documenti e testimonianze.

? Cosa scoprirai Chi sono gli intermediari usati per manipolare le gare d'appalto?. Come hanno influenzato i clan l'assegnazione dei 25 milioni?. Quali nomi compaiono nel sistema di controllo della DDA?. Perché i fondi per la sicurezza stradale rischiano di sparire?.? In Breve Appalto Acamir da 25 milioni coinvolge il lotto stradale della provincia di Caserta.. L'imprenditore di Aversa agirebbe per conto della coppia Pezzella e Cappello.. Le indagini DDA verificano l'uso di prestanome per pilotare le gare pubbliche.. Il sistema rischia di compromettere la sicurezza stradale nel territorio casertano.. Due imprese casertane hanno ottenuto l’assegnazione di un appalto da 25 milioni di euro per i lavori stradali nell’ambito della procedura Acamir, coinvolgendo il lotto relativo alla provincia di Caserta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appalti stradali da 25 milioni: la DDA indaga su possibili trucchetti Notizie correlate “Appalti pilotati”, la Procura di Roma indaga sulla gara da 400 milioni sulla gestione informatica della rete ferroviaria. Coinvolti due manager di RfiC’è anche un maxi-appalto da 400 milioni di euro relativo alle tecnologie informatiche nelle ferrovie italiane tra le gare pubbliche la Procura di... Bosnia indaga su Cecchini: operazione finanziaria al vaglio, verifiche su fondi e possibili irregolarità.La Procura di Sarajevo ha aperto un’indagine a seguito di segnalazioni riguardanti possibili irregolarità legate a un’operazione finanziaria che ha...