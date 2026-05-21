Patrizia Nettis dubbi sull'ora del decesso | Il cellulare attivo dopo la morte potrebbe averlo preso qualcuno

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cellulare della giornalista trovata morta nella sua abitazione di Fasano si è disconnesso dal sistema Bluetooth dell'auto alle 4 del mattino del 29 giugno 2023. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa nella stessa mattina. Sono stati sollevati dubbi sull’ora esatta del decesso, in quanto il telefono rimane attivo e potrebbe essere stato utilizzato da qualcun altro dopo la morte. Le autorità stanno indagando sui dettagli e sui movimenti della vittima nelle ore precedenti.

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Il cellulare di Patrizia Nettis, la giornalista trovata morta nella sua casa di Fasano (Brindisi) la mattina del 29 giugno 2023, si è sganciato dal bluetooth della sua auto alle 4.06. Dubbi sull’orario del decesso, fissato alle 2.20. Il legale dei genitori a Fanpage.it: "Qualcuno potrebbe aver preso il cellulare e le chiavi della macchina ed è poi tornato in casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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