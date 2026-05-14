Caso Nettis | il giallo del cellulare sganciato dall' auto dopo l' orario stimato del decesso
Nella vicenda legata alla morte di una giornalista, si segnala che lo smartphone appartenente alla donna si trovava collegato all'auto circa due ore dopo l'orario stimato del decesso, avvenuto nella notte del 29 giugno 2023. L'episodio è stato rilevato a Fasano, dove si sta indagando sul posizionamento del telefono e sui movimenti successivi all'evento. La presenza del dispositivo elettronico collegato all’auto in quel momento ha sollevato interrogativi tra gli inquirenti, che stanno analizzando i dati raccolti.
FASANO - Lo smartphone di Patrizia Nettis, quasi due ore dopo l'orario presunto del decesso (le 2:20 della notte del 29 giugno 2023), era agganciato all'auto della giornalista. O, meglio, alle 4:06 il cellulare ha registrato la disattivazione del collegamento bluetooth con l'auto della donna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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