Morte Patrizia Nettis nuovi elementi con analisi del cellulare | Bluetooth attivo dopo orario decesso

Nuovi dettagli sono emersi dalle analisi sullo smartphone di Patrizia Nettis, la giornalista trovata impiccata nel suo appartamento di Fasano il 29 giugno 2023. La perizia ha evidenziato che il Bluetooth del telefono era attivo dopo l’orario stimato della morte. Questi elementi sono stati comunicati dagli investigatori e fanno parte delle verifiche in corso sul caso. Al momento, non ci sono ulteriori dichiarazioni ufficiali o elementi che chiariscano le cause della morte.

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