patentino del buon ciclista per gli alunni della scuola medi

All’ istituto comprensivo Medi di Porto Recanati si è concluso il progetto "Strada amica", il percorso dedicato all’ educazione stradale che ha coinvolto le classi quinte della scuola elementare. Dopo mesi di lezioni teoriche, gli alunni hanno affrontato la prova pratica in bicicletta conquistando il patentino del "Buon ciclista". La mattinata si è trasformata in una esercitazione sul campo tra percorsi, segnali stradali e regole di sicurezza da mettere in pratica. Fondamentale il contributo della polizia locale, presente con l’ispettore Marta Regini e il vice commissario Matteo Cecchini, che hanno accompagnato gli studenti nel percorso di educazione alla sicurezza stradale attraverso lezioni teoriche, un test in classe e quindi la prova pratica conclusiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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