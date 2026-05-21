Pasticceria artigianale come strumento di inclusione | laboratorio gratuito per disoccupati

SAN VITO DEI NORMANNI - Continuano a San Vito dei Normanni i "Laboratori Galattici", nell'ambito del Nodo Galattica. Martedì 26 maggio dalle ore 16 presso Virgola Pasticceria, a San Vito dei Normanni, in via Mesagne 136, avrà luogo un evento laboratoriale dal titolo L'arte della pasticceria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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