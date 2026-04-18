A scuola di taglio e cucito Il laboratorio sociale e gratuito che promuove l’inclusione

A Viareggio è stato avviato un laboratorio sociale gratuito dedicato al taglio e cucito, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione. Il progetto produce zainetti unisex, realizzati con cura e precisione, e rappresenta una delle prime iniziative di questo tipo nel panorama italiano. Il laboratorio coinvolge diverse persone e si inserisce in un percorso di solidarietà e integrazione nella comunità locale.

Viareggio, 18 aprile 2026 – Sono zainetti, sono unisex, sono confezionati alla perfezione e nascono da un progetto di solidarietà sociale che rappresenta un pagina di inclusione viareggina tra le prime in Italia. Questi 18 zainetti sono il frutto concreto di un progetto, di un laboratorio sociale, che valorizza il quartiere Varignano e le sue potenzialità di quartiere inclusivo. Il progetto si chiama “L’Ago dell’Accoglienza” è un laboratorio di sartoria sociale promosso dall’ Associazione Agape, presidente Sara Santucci che ora è diventato realtà, non più un’idea, un sogno che guarda alla libertà delle donne dalle barriere del maschilismo e della dipendenza econmica, ma è un corso di sartoria a tutti gli effetti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A scuola di taglio e cucito. Il laboratorio sociale e gratuito che promuove l’inclusione Notizie correlate All’Osteria nasce un laboratorio sociale. "Qui da noi, il cibo diventa lavoro e inclusione per chi vive ai margini"La ristorazione sociale come motore di rinascita per il territorio e le persone fragili. Leggi anche: Arte del cucito per la Messa. Il laboratorio delle suore è alla ricerca di volontarie Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Casalbuttano scuola più sostenibile: taglio del nastro per il nuovo scuolabus; Organici docenti 2026/27, lieve aumento per il sostegno (+134 posti), ma taglio di 1.407 cattedre di potenziamento. Il Ministero presenta la bozza di decreto; Organici docenti 2026/27: presentata la bozza, calano i posti di potenziamento; Colleferro, Inaugurata la Scuola di Formazione Ambientale C.A.S.A. Manovra, D’Aprile (Uil Scuola): Taglio Irpef non tocca i docenti, media stipendi non arriva a 28mila euro annuiIn un’intervista a Fanpage.it il segretario della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile spiega perché il sindacato ha deciso di firmare il rinnovo contrattuale per gli insegnanti per il triennio 2022-2024. fanpage.it La battaglia della scuola: taglio delle autonomie, Regione commissariataBologna, 13 gennaio 2026 – Sul mancato dimensionamento della rete scolastica, il Governo commissaria la Regione Emilia Romagna, insieme a Toscana, Umbria e Sardegna. Al contempo, viale Aldo Moro ... ilrestodelcarlino.it CORSO BULLISMO E CYBERBULLISMO ONLINE GRATUITO. #didatticapersuasiva #didattica #scuola #insegnanti #insegnantiitaliani #didatticainclusiva #DSA #ADHD #SOSTEGNO #educazione #pedagogia #BULLISMO #BES - facebook.com facebook L’unità oraria da 60 minuti, colonna portante della scuola da decenni, potrebbe essere rivista. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha reso pubblica una proposta di rimodulazione generalizzata dei moduli didattici a 45 … x.com