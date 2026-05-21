Passenger – La recensione

Durante un viaggio, ci sono poche regole da seguire, ma sono fondamentali: evitare di spostarsi durante le ore notturne e non fermarsi lungo il percorso. Questi consigli sono spesso condivisi tra chi percorre lunghe distanze, in modo da ridurre rischi e complicazioni. La scelta di viaggiare di giorno e mantenere la propria corsa continua sono indicazioni che vengono spesso suggerite per garantire un tragitto più sicuro e senza intoppi.

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Quando si è in viaggio, le regole da osservare sono poche, ma categoriche: mai viaggiare di notte e mai fermarsi. Tyler e Maddie, giovani e innamorati, hanno scelto lo stile di vita on the road da poco, ignari di questo mantra. Mentre sono in viaggio di notte nel loro van, assistono all’incidente di un’auto, e si fermano per chiamare i soccorsi e offrire aiuto. Per il conducente non c’è più nulla da fare.e forse neanche per loro. Da quella notte, la coppia sembra essere perseguitata da un’oscura presenza maligna. Passenger, film diretto da André Øvredal e uscito nelle sale oggi, giovedì 21 maggio, è stato scritto usando la ricetta dell’horror perfetto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Passenger – La recensione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Passenger | Movie Review Sullo stesso argomento Leggi anche: ‘Passenger’: il primo trailer del film horror di André Øvredal Leggi anche: Il week-end al cinema: da “Passenger” a “The Mandalorian & Grogu” Passenger: la recensione del nuovo horror di André ØvredalLa recensione di Passenger, il nuovo film horror firmato da André Øvredal, in uscita nelle sale il 21 maggio 2026. cinefilos.it Passenger: la recensione dell'esangue horror di André ØvredalAndré Øvredal torna all'horror con Passenger, ma il risultato, complice una sceneggiatura monocorde, non è dei migliori. La recensione di Daniela Catelli. Una giovane coppia molto affiatata sta ... comingsoon.it