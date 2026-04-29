Domani esce nelle sale italiane il nuovo film del regista Pupi Avati. Durante la visione, alcuni spettatori si chiedono se nel film siano presenti scene post-credit. Si tratta di un tema che viene spesso sollevato in attesa di scoprire eventuali scene extra alla fine dei titoli di coda. Chi si appresta a vedere il film può decidere se restare in sala o meno, in base alle proprie curiosità.

Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Esce domani nelle sale italiane il nuovo film del maestro Pupi Avati. Da tempo ormai distaccatosi, salvo qualche eccezione (la più recente possiamo trovarla in L’orto americano), dal genere che l’ha reso famoso, l’horror, con Nel tepore del ballo il regista approfondisce il concetto del rinnamoramento, la tragicità del dover accettare che il passato è passato, e che dobbiamo imparare a convivere con le nostre scelte. Il film è stato presentato all’ultima edizione del Bari International Film e Tv Festival, e da domani, 30 aprile, sarà disponibile al cinema (potete trovare la recensione qui ).🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Nel tepore del ballo: ci sono scene post-credit alla fine del film?

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