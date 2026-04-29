Il Diavolo veste Prada 2 | ci sono scene post-credit alla fine del film?

Dopo vent’anni dall’uscita del primo film, il sequel de Il Diavolo veste Prada è finalmente arrivato nelle sale italiane. Tra le aspettative dei fan e l’interesse generale, si discute anche della presenza di scene post-credit, una scelta comune in alcuni film di questo genere. La pellicola è ora disponibile, e gli spettatori si chiedono se ci siano sequenze aggiuntive alla fine dei titoli di coda.

Atteso da ben due decenni, il sequel de Il Diavolo veste Prada è approdato oggi nelle sale italiane, pronto a confrontarsi con il giudizio dei fan più affezionati e, quindi, esigenti. Se nella nostra recensione priva di spoiler abbiamo tentato di fornirvi una disamina di quanto compiuto da David Frankel (il regista) & co., in questo caso l’intento è più che altro di lanciare un avvertimento, così da migliorare la qualità della vostra esperienza in sala. Ci sarà un sequel?. Se avete cliccato su questo articolo è probabile che vi aspettiate la presenza di una scena post-credit e, quindi, che stiate anche sperando in piccola parte che questa possa ufficialmente divenire una saga.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Il Diavolo veste Prada 2: ci sono scene post-credit alla fine del film? IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer finale | IT Notizie correlate Nel tepore del ballo: ci sono scene post-credit alla fine del film?Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Rental Family – Nelle vite degli altri: ci sono scene post-credit alla fine del film?Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep: Sarò ancora più cattiva - 24/04/2026; Il Diavolo Veste Prada 2: tutte le location italiane del film, da Villa Arconati al Lago di Como; Forse non sapete che Il Diavolo veste Prada 2 è stato girato in queste ville italiane... Il diavolo veste Prada 2 recensione critica del sequel attesissimoIl Diavolo veste Prada 2 trasforma Miranda e racconta la crisi dei media Il 29 aprile 2026 arriva nelle sale Il Diavolo veste Prada 2, sequel del cult ... assodigitale.it Il Diavolo veste Prada 2, recensione di un sequel che deve sopravvivere al presente«Il mondo è cambiamento». Un assunto tanto banale quanto fondamentale per cominciare a parlare di uno film più attesi di questa stagione, finalmente in ... ciakmagazine.it Vent’anni dopo, “Il Diavolo veste Prada 2”, diretto sempre da David Frankel, scritto da Aline Brosh McKenna e prodotto da Wendy Finerman, torna senza leggerezza: più spot che cinema. Andy rientra in una Runway in crisi, Emily gestisce il potere degli in - facebook.com facebook Vent’anni dopo, Il Diavolo veste Prada 2 torna nelle sale. Il giornalismo cartaceo affonda, Miranda vola in Economy, ma il Diavolo è sempre diabolicamente sé stesso. E Meryl Streep ha un’idea molto precisa sul perché continuiamo ad amarla x.com