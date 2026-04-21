Rifiuti Sogliano Ambiente svela i progetti | dal completamento del sito G3 alla comunità energetica rinnovabile

In occasione della Giornata mondiale della Terra, Sogliano Ambiente ha annunciato i piani per il 2026, anno in cui festeggia i trenta anni di attività. Tra le iniziative previste ci sono il completamento del sito G3 e l’avvio di una comunità energetica rinnovabile. Questi progetti fanno parte di un percorso di sviluppo e innovazione avviato dall’azienda nel settore dei rifiuti e dell’energia sostenibile.

Sogliano Ambiente ha scelto la cornice simbolica della Giornata mondiale della Terra per svelare ufficialmente il programma di iniziative che accompagneranno il 2026, anno in cui celebra il suo 30esimo anniversario dalla fondazione, delineando un percorso di trasformazione che unisce lo sviluppo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Comunità Energetica Rinnovabile: via alle manifestazioni di interesseCascina, sabato 31 gennaio 2026 – I Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a... Da Vico Equense la sfida per una Comunità Energetica Rinnovabile e SolidaleLa città di Vico Equense si affida all’Europa che sostiene i Comuni nel rafforzamento delle politiche di transizione energetica e climatica...