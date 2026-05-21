Passa la mozione ' Tampon Box Cesena' si pensa all' installazione di distributori gratuiti di prodotti mestruali
Il consiglio comunale ha approvato la mozione “Tampon Box Cesena” durante la seduta del 21 maggio. La proposta, presentata da un gruppo di maggioranza e firmata anche da un partito di opposizione, riguarda l’installazione di distributori gratuiti di prodotti mestruali in luoghi pubblici. L’obiettivo dichiarato è favorire un accesso più equo ai prodotti necessari durante il ciclo mestruale, contrastando la povertà sanitaria e promuovendo la giustizia in materia.
Nel consiglio comunale del 21 maggio è stata approvata la mozione ‘Tampon Box Cesena’, presentata da Fondamenta – Alleanza Verdi e Sinistra e sottoscritta dal Partito Democratico, per promuovere la giustizia mestruale, il contrasto alla povertà sanitaria e l’accesso equo ai prodotti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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