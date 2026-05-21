Passa la mozione ' Tampon Box Cesena' si pensa all' installazione di distributori gratuiti di prodotti mestruali

Il consiglio comunale ha approvato la mozione “Tampon Box Cesena” durante la seduta del 21 maggio. La proposta, presentata da un gruppo di maggioranza e firmata anche da un partito di opposizione, riguarda l’installazione di distributori gratuiti di prodotti mestruali in luoghi pubblici. L’obiettivo dichiarato è favorire un accesso più equo ai prodotti necessari durante il ciclo mestruale, contrastando la povertà sanitaria e promuovendo la giustizia in materia.

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