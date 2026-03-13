Sicurezza stradale approvata la mozione di Cesena 2024 per l' installazione di ' countdown' semaforici

Durante il consiglio comunale di giovedì 12 marzo, il Gruppo consiliare Cesena 2024 ha ottenuto l’approvazione unanime di una mozione che prevede l’installazione di dispositivi elettronici a conto alla rovescia, chiamati countdown, nelle principali intersezioni semaforiche del territorio comunale. La decisione riguarda le strade più trafficate e mira a migliorare la sicurezza stradale.

“L'iniziativa si pone l'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, ridurre l’impatto ambientale e promuovere una cultura della mobilità consapevole” Il Gruppo consiliare Cesena 2024 annuncia l'approvazione all'unanimità, durante il consiglio comunale di giovedì 12 marzo, della mozione presentata per l’implementazione di dispositivi elettronici a conto alla rovescia (countdown) nelle principali intersezioni semaforiche del territorio comunale, pedonali e veicolari. “L'iniziativa si pone l'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, ridurre l’impatto ambientale e promuovere una cultura della mobilità consapevole”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

