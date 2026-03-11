A Bacoli, nel Mezzogiorno, sono stati installati distributori automatici di prodotti mestruali gratuiti, una novità per il territorio. Questa iniziativa rappresenta un intervento diretto per favorire l’accesso ai prodotti sanitari femminili, senza costi aggiuntivi. La decisione è stata presa in risposta alle esigenze della comunità locale, introducendo un servizio che mira a migliorare la quotidianità delle donne.

Tempo di lettura: 2 minuti Appassite le mimose e spenti i microfoni dei convegni ad hoc da Bacoli arrivano azioni concrete in merito all’agognata uguaglianza di genere. Installati distributori di assorbenti gratuiti e compostabili negli uffici comunali e nelle scuole di Bacoli. “Non è solo un servizio, è una scelta politica chiara: considerare gli assorbenti come beni di prima necessità. Ed il loro costo elevato è un’ingiustizia sociale che dobbiamo provare a constatare con ogni energia” annuncia il primo cittadino di Bacoli, Josi Della Regione, invitando i suoi colleghi sindaci a fare la stessa cosa, “per ridurre le diseguaglianze di genere”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Distributori per prodotti mestruali gratuiti a Bacoli, prima volta in un comune del Mezzogiorno

