Pasquale Crisci torna alla guida della Cri locale

Pasquale Crisci riprende il suo ruolo alla guida del comitato locale della Croce Rossa, dopo un breve periodo di assenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo del temporaneo allontanamento. Crisci ha già ricoperto questa posizione in passato, contribuendo alle attività dell’organizzazione umanitaria nella zona. La sua riconferma è stata accolta con soddisfazione da parte dei membri e dei volontari del comitato.

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Dopo una breve parentesi di stop, "l’immortale" Pasquale Crisci torna alla guida del comitato locale della Croce Rossa. Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, che resterà in carica per il quadriennio 2026-2030. Come presidente è stato eletto Crisci, storico leader dell’associazione che ha rivestito il ruolo al vertice ormai da oltre dieci anni, innovando il sodalizio e aggiungendo sempre più servizi destinati ai fragili del territorio, oltre ai trasporti sociali con i mezzi del sodalizio e ai presidi alle manifestazioni pubbliche organizzate in città. Nel gruppo dirigente sono stati poi votati Luca Guarnieri, Fulvio Pettazzoni, Stefania Scapicchio come consiglieri e Chiara Mastrangelo come consigliere che rappresenterà il gruppo dei giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pasquale Crisci torna alla guida della Cri locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montemesola piange Cenzina: addio alla guida della fede locale? Domande chiave Chi era la donna che ha guidato generazioni di bambini? Come riusciva a unire la fede alla cura della comunità? Quale segreto... Primo soccorso, gli istruttori della Cri fanno ’lezione’ alla UispGrande interesse per l’incontro di sensibilizzazione al primo soccorso che si è tenuto nella sala riunioni della Uisp in viale Europa. Pasquale Crisci torna alla guida della Cri localeDopo una breve parentesi di stop, l’immortale Pasquale Crisci torna alla guida del comitato locale della Croce Rossa. ilgiorno.it