Montemesola piange Cenzina | addio alla guida della fede locale

A Montemesola si piange la scomparsa di una donna che per anni ha svolto il ruolo di guida spirituale e figura di riferimento per molti bambini e famiglie del paese. La donna, conosciuta per il suo impegno nella comunità locale, aveva dedicato gran parte della vita alla cura delle attività religiose e all’assistenza dei più giovani. La sua presenza, spesso vista durante le funzioni e gli eventi parrocchiali, aveva lasciato un segno profondo tra i residenti, che ora la ricordano con affetto.

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? Domande chiave Chi era la donna che ha guidato generazioni di bambini?. Come riusciva a unire la fede alla cura della comunità?. Quale segreto custodiva il suo talento nel ricamo e nel cucito?. Perché la sua scomparsa lascia un vuoto così profondo nel borgo?.? In Breve Collaboratrice storica del parroco don Antonio Piccinni nella catechesi locale.. Sarta esperta dedita alla trasmissione dell'arte del ricamo alle donne di Montemesola.. Traguardo scolastico della terza media raggiunto in un contesto storico di rarità.. Grande devozione religiosa manifestata attraverso il culto di San Francesco di Paola.. A Montemesola è scomparsa all’età di 86 anni Maria Vincenza Lupoli, conosciuta da tutti con il nome di Cenzina, una figura che ha rappresentato per decenni un pilastro della memoria e della fede della comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemesola piange Cenzina: addio alla guida della fede locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio a Cenzina, volto della fede semplice di un’intera comunitàTarantini Time QuotidianoA Montemesola se n’è andata una di quelle persone che sembrano appartenere per sempre al paese, quasi fossero parte della... Metaponto piange suor Maria: addio alla guida tra fede e scuola? Cosa sapere Deceduta a 87 anni l'ospedale di Potenza suor Maria Roversi lo scorso 28 aprile.