Gli istruttori della Croce Rossa Italiana hanno tenuto una lezione sul primo soccorso presso la sede della Uisp in viale Europa. L’evento ha attirato un pubblico interessato a imparare le tecniche di intervento d’emergenza. La sala riunioni ha registrato un’alta affluenza di partecipanti desiderosi di acquisire nozioni pratiche e conoscere le procedure di base per intervenire in situazioni di emergenza.

Grande interesse per l’incontro di sensibilizzazione al primo soccorso che si è tenuto nella sala riunioni della Uisp in viale Europa. L’iniziativa, nata dalla storica collaborazione tra la Uisp e il comitato locale della Croce Rossa, ha visto la partecipazione di una ventina di cittadini desiderosi di apprendere le nozioni base per gestire le emergenze sanitarie. L’obiettivo non era solo trasmettere competenze tecniche, ma promuovere una vera e propria cultura della prevenzione e della responsabilità collettiva. Il presidente della Uisp, Massimo Ghizzani, ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza della sicurezza. "Abbiamo sposato subito questa idea perché per i nostri associati, e non solo, conoscere queste manovre è di vitale importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo soccorso, gli istruttori della Cri fanno ’lezione’ alla Uisp

