Pasqua islamica Si cercano soluzioni

A Montecatini, negli anni passati, sono state organizzate preghiere per la Pasqua islamica, anche coinvolgendo l’affitto di un albergo per svolgere le funzioni religiose. Attualmente si stanno cercando soluzioni pratiche per celebrare questa ricorrenza, senza ancora aver definito dettagli specifici. La questione riguarda come garantire lo svolgimento delle preghiere e delle attività religiose nel rispetto delle esigenze della comunità musulmana locale. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa in merito.

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"La preghiera per la pasqua islamica? A Montecatini l’abbiamo già fatta negli anni scorsi. Una volta prendemmo un albergo in affitto. Inoltre, lo stesso giorno, in contemporanea, saranno organizzati altri due appuntamenti a Monsummano e Ponte Buggianese". Un cittadino musulmano residente in Valdinievole guarda con un po’ di stupore alle polemiche sollevate dopo la diffusione di un volantino che invitava fedeli e persone interessate a partecipare alle preghiere in programma per l’ Eid al-Adha, inizialmente previsto per mercoledì 27 maggio, alle 7 del mattino, in piazza Cesare Battisti, dove una volta sorgevano le bancarelle del mercato ambulante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pasqua islamica. Si cercano soluzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bolzano, crisi logistica: imprese e Comune cercano soluzioni? Domande chiave Come influirà la creazione di un nuovo hub sulle consegne urbane? Quali infrastrutture mancano per evitare sanzioni ai trasportatori... A Roma i reduci della rivoluzione islamica: la manifestazione dell'Usb si piange KhameneiDavanti all'ambasciata degli Stati Uniti un sit-in contro "l'imperialismo di Usa e Israele", ma alcuni sono lì per compiangere la defunta guida...