A Roma i reduci della rivoluzione islamica | la manifestazione dell' Usb si piange Khamenei

A Roma, davanti all’ambasciata degli Stati Uniti, si è svolta una manifestazione dell’Unione Sindacale di Base (Usb) il 3 marzo, con partecipanti reduci della rivoluzione islamica. I manifestanti hanno espresso solidarietà all’Iran e protestato contro l’intervento di Usa e Israele, definendo l’evento come una commemorazione dei reduci della rivoluzione islamica. La piazza era dedicata a Khamenei, figura di rilievo per i presenti.

Davanti all'ambasciata degli Stati Uniti un sit-in contro "l'imperialismo di Usa e Israele", ma alcuni sono lì per compiangere la defunta guida suprema. L'età è polarizzata: a sostenere la causa giovani ragazzi e anziani sessantottini. E spunta una bandiera di Hezbollah: "Sono brave persone e bravi politici" Trump rivendica l'attacco all'Iran. E attacca la Spagna: "Alleato terribile. Stop ai commerci". Ancora bombe sul Golfo È piazza Khamenei. A Roma davanti all'ambasciata degli Stati Uniti, nella serata di oggi 3 marzo si è tenuta una manifestazione dell'Unione sindacati di base (Usb) contro "l'aggressione unilaterale di Usa e Israele all'Iran".

