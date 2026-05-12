Bolzano crisi logistica | imprese e Comune cercano soluzioni

A Bolzano si apre un confronto tra imprese e amministrazione comunale sulla crisi logistica che interessa la città. Si discute di come un nuovo centro di distribuzione possa modificare le consegne urbane e quali infrastrutture siano necessarie per evitare sanzioni ai trasportatori locali. La questione riguarda anche le conseguenze di eventuali mancanze infrastrutturali e le misure da adottare per gestire meglio il traffico e le consegne.

? Domande chiave Come influirà la creazione di un nuovo hub sulle consegne urbane?. Quali infrastrutture mancano per evitare sanzioni ai trasportatori locali?. Perché la catena del freddo è a rischio con l'espansione urbana?. Chi gestirà il nuovo gruppo di lavoro tra Comune e imprese?.? In Breve Alexander Öhler e Mirko Siviero evidenziano carenze per lavaggio camion e catena del freddo.. Proposta associazioni prevede hub logistico e centro consegne per piccole imprese urbane.. Costituzione gruppo di lavoro tra Comune e categorie per definire aree di sosta.. Crescita urbana e cantieri aumentano pressione su rifornimenti e flussi mezzi pesanti..🔗 Leggi su Ameve.eu

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