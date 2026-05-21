parto in acqua una scelta di benessere

In occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica " Allattami - Di Mamma ce n’è una sola. Ma a volte ne servono di più – 10 anni della Banca del Latte Umano Donato di Bologna " all’ospedale di Bentivoglio, abbiamo incontrato Cora Ruffoni (nella foto), ostetrica che lavora nella struttura da 25 anni. Nel 2025 si contano 838 nati. Circa il 50% delle donne proviene dal Distretto Pianura Est, il 15% da Bologna città e le restanti da fuori provincia. Nell’ultimo anno circa l’11% dei parti spontanei si è concluso in acqua. Dopo tanti anni in questo ospedale, come descriverebbe il punto nascita di Bentivoglio? "È un punto nascita non molto grande, ma scelto da molte donne anche da fuori comune e fuori Bologna – risponde Cora –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il parto in acqua al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore

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