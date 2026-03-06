Benessere mentale in gravidanza e dopo il parto

Al policlinico di Abano Terme è stato avviato il nuovo servizio di Psicologia Perinatale, dedicato alle donne in gravidanza e nel periodo post-partum, oltre ai loro partner. Si tratta di uno spazio pensato per offrire ascolto e supporto durante questa fase. La struttura si trova all’interno dell’unità operativa del policlinico e rappresenta una novità nell’ambito dei servizi dedicati alla salute mentale in gravidanza.

Presentato oggi 6 marzo al policlinico Abano di Abano Terme il servizio di Psicologia Perinatale, una novità appena introdotta nell’U.O. di Ostetricia, diretta dal dottor Gianluca Straface Uno spazio di ascolto e supporto per le donne in gravidanza e nel post-partum e per i loro partner. Nasce al policlinico Abano di Abano Terme il servizio di Psicologia Perinatale, una novità appena introdotta nell’unità operativa. di Ostetricia, diretta dal dottor Gianluca Straface. E' stato presentato oggi 6 marzo in occasione della festa della Donna e nasce con l’obiettivo di prevenire e individuare precocemente il disagio psicologico e promuovere il benessere mentale, emotivo e relazionale della diade madre-bambino e della coppia genitoriale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

