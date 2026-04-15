Nell’ospedale di Grosseto, il 15 aprile 2026, è nato il primo bambino in acqua nel nuovo reparto di Ginecologia e Ostetricia trasferito al quinto piano. La nascita si è verificata nella vasca nativa, rappresentando un momento speciale per la struttura sanitaria e per i genitori. La madre ha dato alla luce il bambino senza complicazioni, sotto gli occhi degli operatori sanitari presenti.

Grosseto, 15 aprile 2026 – Dopo il trasferimento del reparto di Ginecologia e Ostetricia al 5° piano dell’ospedale Misericordia di Grosseto, arriva un momento simbolico e di grande emozione: la prima nascita in acqua nella vasca nativa. Nella giornata di martedì 14 aprile è infatti nato il piccolo Flavio, accolto con emozione da mamma Martina e babbo Marco. La nascita è avvenuta nella vasca nativa, dedicata al parto in acqua, uno dei servizi più apprezzati dalle future mamme, oggi pienamente operativo nel nuovo reparto di Ginecologia dell’ospedale. Un evento che conferma come, dopo il trasferimento, tutti i servizi siano stati nuovamente attivati, inclusi quelli più qualificanti e richiesti, come il parto in acqua.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parto in acqua, all’ospedale di Grosseto è Flavio il primo nato

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