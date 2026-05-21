Partiti i due cacciamine Rimini e Crotone in mare | navigano verso il Canale di Suez

Due navi cacciamine sono partite dal porto di La Spezia e stanno navigando verso il Canale di Suez. La prima tappa prevista è la base militare di Gibuti, dove si fermeranno prima di proseguire. Le imbarcazioni sono partite questa mattina e sono dirette verso le acque internazionali, con l’obiettivo di raggiungere il loro successivo punto di sosta. La partenza delle navi è stata comunicata ufficialmente dalle autorità militari locali.

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La Spezia, 21 maggio 2026 – La prima destinazione è la base militare di Gibuti, tappa di avvicinamento in attesa della pace. Soltanto con l’atteso sigillo della fine del conflitto infatti potranno iniziare in sicurezza le operazioni di bonifica delle acque dagli ordigni da parte delle unità specializzate ’Crotone’ e ’Rimini’, cacciamine di stanza alla Spezia e ora in navigazione verso il Canale di Suez. Il gruppo della Marina Militare è scortato dalla fregata ’Antonio Marceglia’, la nave ammiraglia dell’operazione ’Mediterraneo Sicuro’. https:www.lanazione.itla-speziacronacanavi-cacciamine-stretto-hormuz-lp8kv9k9 Crocevia strategico. Le tre... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Partiti i due cacciamine, Rimini e Crotone in mare: navigano verso il Canale di Suez ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hormuz, partiti due cacciamine italiani: diretti a Gibuti“Laddove scoppiasse la pace, servirebbe quasi un mese di navigazione a tutte le unità delle nazioni alleate per raggiungere il Golfo. Partiti i due cacciamine italiani, diretti a Gibuti: con la tregua pronti ad intervenire nello Stretto di HormuzLo aveva annunciato mercoledì il ministro della Difesa Guido Crosetto in Parlamento: «laddove scoppiasse la pace, servirebbe quasi un mese di... Partiti i due cacciamine, Rimini e Crotone in mare: navigano verso il Canale di SuezLe due unità navali, scortate dalla Marceglia, sono salpate da Augusta. Prima destinazione la base militare di Gibuti, in attesa che ’scoppi’ la pace. Dovranno occuparsi della bonifica delle acque del ... lanazione.it Hormuz, partiti i due cacciamine italiani Crotone e RiminiSono partiti da Augusta – a quanto si apprende – i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello Stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le due unità, il ‘Crotone‘ e il Rimini‘, sono inizia ... corrieredellacalabria.it