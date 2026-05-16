Hormuz partiti due cacciamine italiani | diretti a Gibuti

Due cacciamine italiani sono partiti da un porto del Mediterraneo e si dirigono verso Gibuti. A bordo ci sono una nave di supporto logistico, l’Atlante, e un’unità da combattimento. La missione si svolge nel quadro di operazioni di mantenimento della sicurezza marittima nella regione. Le unità navali sono state inviate per contribuire alle attività di bonifica delle acque e garantire il libero passaggio nel tratto di mare interessato. La partenza è stata comunicata ufficialmente dalle autorità militari coinvolte.

“Laddove scoppiasse la pace, servirebbe quasi un mese di navigazione a tutte le unità delle nazioni alleate per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo così predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo Stretto”. Ed oggi il ‘Crotone’ e il Rimini’, le due unità specializzate nel delicato compito di bonificare le acque da ordigni, sono partiti dal porto di Augusta, in Sicilia. La meta è per ora Gibuti, dove è presente una base italiana in un’area che è un crocevia strategico per le linee di comunicazione marittime che dal Mediterraneo sono dirette, attraverso il Canale di Suez, verso il Golfo Persico ed il Sud Est asiatico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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CACCIAMINE HORMUZ | 15/05/2026

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