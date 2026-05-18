Pitbull azzanna una poliziotta alla caviglia agente esplode un colpo di pistola in aria
Una discussione tra alcuni cittadini è degenerata a causa di un pitbull senza museruola, attirando l’attenzione di una pattuglia di polizia. Durante l’intervento, il cane ha morso alla caviglia una delle agenti presenti. In modo da mettere in sicurezza la situazione, un collega ha sparato un colpo in aria. La donna ferita è stata visitata sul posto e non si segnalano conseguenze gravi. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.
Una lite in strada per un pitbull senza museruola e una agente morsa alla caviglia dal cane, con un collega che ha sparato un colpo di pistola in aria per difendere la poliziotta. Sono state scene di panico quelle vissute nel pomeriggio di domenica 17 maggio su largo Fratelli Greco, nella zona di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Italia, pitbull azzanna una donnaUna donna aggredita da un pitbull mentre cercava semplicemente di accudirlo, in un pomeriggio che si è trasformato in pochi istanti in un incubo.