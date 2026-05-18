Pitbull azzanna una poliziotta alla caviglia agente esplode un colpo di pistola in aria

Una discussione tra alcuni cittadini è degenerata a causa di un pitbull senza museruola, attirando l’attenzione di una pattuglia di polizia. Durante l’intervento, il cane ha morso alla caviglia una delle agenti presenti. In modo da mettere in sicurezza la situazione, un collega ha sparato un colpo in aria. La donna ferita è stata visitata sul posto e non si segnalano conseguenze gravi. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

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