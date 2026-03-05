Napoli aggredita pattuglia Polizia municipale al Rione Vasto | agente ferito con spray

Ieri sera a Napoli, una pattuglia della Polizia Municipale è stata aggredita in piazza Principe Umberto nel quartiere Rione Vasto. Durante l’episodio, un agente è stato ferito con uno spray. La scena si è svolta davanti agli occhi dei residenti, e le forze dell’ordine sono intervenute per fermare i responsabili dell’aggressione. La situazione è stata gestita sul posto senza ulteriori incidenti.

Rione Vasto, ieri sera aggredita pattuglia della Polizia Municipale in piazza Principe Umberto. A farne le spese un agente dell’Unità Operativa San Lorenzo, ferito con lo spray al peperoncino. A denunciare i fatti è Adelaide Dario, presidente del Comitato Quartiere Vasto. “La scorsa settimana in Prefettura abbiamo denunciato le gravi criticità del nostro territorio – spiega-. Ieri sera ne abbiamo avuto l’ennesima conferma: un altro grave episodio di violenza ai danni della Polizia Municipale in piazza Principe Umberto. Aggredire uomini e donne in divisa significa colpire lo Stato e l’intera comunità. Non possiamo più tollerarlo”. Secondo Dario “la misura è colma”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, aggredita pattuglia Polizia municipale al Rione Vasto: agente ferito con spray Agente di polizia penitenziaria ferito al volto con una lametta da un detenutoNella giornata di ieri, un agente di polizia penitenziaria in servizio presso il reparto "Blocco 200" del carcere di Caltagirone è stato aggredito da... Giugliano piange Luigi Gargiulo, storico agente della Polizia MunicipalePunto di riferimento per colleghi e cittadini, Gargiulo ha legato gran parte della sua vita professionale al comando della municipale giuglianese,...