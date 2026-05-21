Parma-Sassuolo | come cambia la viabilità

Domenica 24 maggio alle 15 si terrà la partita tra Parma e Sassuolo allo Stadio Tardini. Per l’occasione sono state adottate modifiche temporanee alla viabilità nella zona dello stadio. La partita ha luogo nel pomeriggio e le variazioni alla circolazione si sono rese necessarie per gestire l’afflusso di tifosi e assicurare la sicurezza durante l’evento. Le strade interessate sono state rese più accessibili o sono state temporaneamente chiuse a seconda delle esigenze.

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In occasione dell'incontro di calcio "Parma 1913 - Sassuolo" che si svolgerà domenica 24 maggio, alle ore 15 allo Stadio Tardini, sono in vigore modifiche temporanee alla viabilità. In particolare: Dalle ore 00:00 alle 19:00 del 24052026, nel parcheggio scambiatore Nord - Largo Maestà del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Primavera 1 | Parma-Sassuolo 0-0 | Highlights Sullo stesso argomento Parma-Roma al Tardini, come cambia la viabilitàIn occasione della partita di calcio "Parma 1913 - Roma, in programma domenica 10 maggio alle ore 18. Oggi il Parma Pride, come cambia la viabilitàOggi, sabato 16 maggio, in occasione del Parma Pride sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. Sassuolo, Idzes punta il Parma: con lui la media di gol subiti si abbassa notevolmente x.com Parma-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniUn derby emiliano per chiudere la stagione. Il Parma ospita il Sassuolo allo Stadio Ennio Tardini nella 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26. Annata positiva per entrambe le formazioni: i ducal ... calciomercato.com Parma, al Tardini l’ultima tra possibili addii e futuroLa squadra di Cuesta vuole difendere il 13esimo posto e chiudere al meglio la stagione. Ma quella con il Sassuolo potrebbe essere la passerella per diversi calciatori arrivati a fine ciclo. E occhio a ... parmatoday.it [skysport] Lautaro Martínez dovrebbe unirsi all'allenamento di gruppo domani. C'è OTTIMISMO che l'attaccante possa tornare per affrontare il Parma questo fine settimana. reddit