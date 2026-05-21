Parma-Sassuolo | come cambia la viabilità

Da parmatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio alle 15 si terrà la partita tra Parma e Sassuolo allo Stadio Tardini. Per l’occasione sono state adottate modifiche temporanee alla viabilità nella zona dello stadio. La partita ha luogo nel pomeriggio e le variazioni alla circolazione si sono rese necessarie per gestire l’afflusso di tifosi e assicurare la sicurezza durante l’evento. Le strade interessate sono state rese più accessibili o sono state temporaneamente chiuse a seconda delle esigenze.

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In occasione dell'incontro di calcio "Parma 1913 - Sassuolo" che si svolgerà domenica 24 maggio, alle ore 15 allo Stadio Tardini, sono in vigore modifiche temporanee alla viabilità. In particolare: Dalle ore 00:00 alle 19:00 del 24052026, nel parcheggio scambiatore Nord - Largo Maestà del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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