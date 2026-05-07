Parma-Roma al Tardini come cambia la viabilità

Domenica 10 maggio alle 18 si giocherà la partita tra Parma e Roma allo stadio Tardini. Per questa occasione, le autorità hanno deciso di apportare modifiche alla viabilità nella zona dello stadio. Sono previste chiusure temporanee di alcune strade e divieti di sosta nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi e di garantire la sicurezza durante l’evento.