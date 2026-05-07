Parma-Roma al Tardini come cambia la viabilità
Domenica 10 maggio alle 18 si giocherà la partita tra Parma e Roma allo stadio Tardini. Per questa occasione, le autorità hanno deciso di apportare modifiche alla viabilità nella zona dello stadio. Sono previste chiusure temporanee di alcune strade e divieti di sosta nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi e di garantire la sicurezza durante l’evento.
In occasione della partita di calcio "Parma 1913 - Roma, in programma domenica 10 maggio alle ore 18.00 allo Stadio Tardini, sono previste alcune modifiche alla viabilità. In particolare, domenica 10 maggio:dalle ore 00:00 alle ore 24:00 eo comunque fino a cessate esigenze, nel parcheggio.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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