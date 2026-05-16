Oggi il Parma Pride come cambia la viabilità

Oggi, sabato 16 maggio, in occasione del Parma Pride, sono state adottate temporanee modifiche alla viabilità in alcune zone della città. Le variazioni riguardano principalmente la chiusura di alcune strade e il divieto di sosta in aree specifiche per consentire lo svolgimento dell’evento. La circolazione veicolare viene quindi dirottata su percorsi alternativi, mentre le autorità hanno predisposto segnaletica temporanea per indicare le deviazioni. Le modifiche resteranno in vigore durante tutta la giornata.

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