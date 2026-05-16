Oggi il Parma Pride come cambia la viabilità
Oggi, sabato 16 maggio, in occasione del Parma Pride, sono state adottate temporanee modifiche alla viabilità in alcune zone della città. Le variazioni riguardano principalmente la chiusura di alcune strade e il divieto di sosta in aree specifiche per consentire lo svolgimento dell’evento. La circolazione veicolare viene quindi dirottata su percorsi alternativi, mentre le autorità hanno predisposto segnaletica temporanea per indicare le deviazioni. Le modifiche resteranno in vigore durante tutta la giornata.
Oggi, sabato 16 maggio, in occasione del Parma Pride sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. In particolare dalle ore 18 alle ore 19.30 circa e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito al passaggio del corteo nelle seguenti strade: Strada D’Azeglio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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